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Сетевая игра к 150-летию Максима Горького проходит в Нижнем Тагиле

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Фото: РИА Новости/Сайков
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Интеллектуальная сетевая игра к 150-летию русского писателя Максима Горького под названием «150 дел за 150 дней» пройдет в Нижнем Тагиле.

Игра будет организована по принципу сетевого челленджа. Акция позволяет не только развивать интеллект и эрудицию, но и по-новому взглянуть на мир. Игра уже стартовала 10 января 2018 года и продлится до 10 июня 2018-го, сообщает TagilCity.ru.

Организаторы акции рассказали, что участники смогут воплотить в жизнь необычные дела, начиная от чтения творчества Горького прохожим до костюмированного шествия в честь писателя. Перечень добрых дел ограничивается только фантазией каждого участника.

Выполнив поступок, необходимо обязательно поделиться им с подписчиками в созданном для этого сообществе в социальной сети. Принять участием могут все желающие, даже группы из детских садов и других учебных заведений, а также предприятия и общественные организации.

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