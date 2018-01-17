Трое военных погибли при крушении учебного самолета в Турции

Турецкие власти выясняют обстоятельства крушения военного учебного самолета на западе страны. По предварительным данным, погибли трое военнослужащих.

Инцидент произошел в среду, 17 января, в районе Ялвач провинции Ыспарта. Крушение потерпел учебный военный самолет CASA CN-235, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

Информацию об авиакатастрофе подтвердил губернатор провинции Ыспарта. В настоящий момент ведется поисковая операция, спасатели уточняют место крушения самолета. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно.