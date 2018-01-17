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В Петербурге повысят штрафы за мат при исполнении гимна города

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Фото: РИА Новости/Данил Семенов
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Санкт-Петербургская городская Дума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за публичное проявление неуважения к городским флагу, гербу и гимну. 

Максимальная возможная сумма взимаемого за нарушение штрафа, согласно законопроекту, увеличивается в 15 раз для юридических лиц. Таким образом за проявление неуважения к символам Петербурга юрлицам придется заплатить от 100 до 150 тыс. рублей.

Штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. рублей, а для обычных граждан сумма выплаты, согласно законопроекту, остается прежней и составляет от 500 до 2 тыс. рублей. 

По словам одного из авторов документа Веры Сергеевой, штраф может быть назначен в том числе за сопровождение исполнения гимна города нецензурной бранью, передает телеканал «78»

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