В Петербурге повысят штрафы за мат при исполнении гимна города

Санкт-Петербургская городская Дума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за публичное проявление неуважения к городским флагу, гербу и гимну.

Максимальная возможная сумма взимаемого за нарушение штрафа, согласно законопроекту, увеличивается в 15 раз для юридических лиц. Таким образом за проявление неуважения к символам Петербурга юрлицам придется заплатить от 100 до 150 тыс. рублей.

Штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. рублей, а для обычных граждан сумма выплаты, согласно законопроекту, остается прежней и составляет от 500 до 2 тыс. рублей.

По словам одного из авторов документа Веры Сергеевой, штраф может быть назначен в том числе за сопровождение исполнения гимна города нецензурной бранью, передает телеканал «78».