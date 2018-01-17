Волгоградские бизнесмены отправились в Японию с экономической миссией

Представители промышленных предприятий и делового сообщества региона принимают участие в экономической миссии в Японию, направленной на изучение передового опыта зарубежных партнеров, сообщила пресс-служба Волгоградской торгово-промышленной палаты.

Волгоградскую делегацию в Японию возглавил сопредседатель областного отделения «Общероссийского народного фронта» Вадим Ткаченко. Планируется, что участники бизнес-миссии смогут познакомиться с опытом зарубежных фирм по использованию современных технологий и развитию методов бережливого производства, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Также участники миссии смогут принять участие в совместном российско-японском семинаре, который посвящен повышению производительности труда с помощью системы «Кайдзен». Помимо этого, в программе посещение волгоградскими предпринимателями таких корпораций, как Mifune Corporation, Toyota Motor Corporation и JFE Steel Corporation.