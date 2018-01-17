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Движение на автотрассе ограничат на восемь месяцев в Брянске

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Движение транспорта на автодороге будет ограничено на восемь месяцев в Брянске, сообщила пресс-служба департамента промышленности, транспорта и связи по региону.

Движение на дорогах Брянской области будет ограничено в связи с ремонтом автомобильных дорог. Ограничение вводится с 20 января и завершится 30 сентября 2018 года, сообщило NASHBRYANSK.RU.

В это время будут проводиться ремонтные работы автотрассы федерального значения Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия, обхода города Брянск и искусственных сооружений на ней.

Для удобства автолюбителей проезд можно будет осуществлять по временному мосту. На это время будет действовать предельно допустимое габаритное значение для транспортных средств в 3,5 м.

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