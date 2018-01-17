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Актеры «Уральских пельменей» требуют взыскать 28 млн рублей с экс-директора

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актеры шоу «Уральские пельмени» подали иск к экс-директору коллектива Сергею Нетиевскому и ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» о взыскании 28,3 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области.

Отмечается, что артисты просят признать недействительной одну из сделок с бывший директором и вернуть 28,3 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 30 января. Актеры также попросили суд в рамках исполнения иска арестовать имущество Нетиевского, включая две квартиры в столице стоимостью больше 9 млн рублей и 16 млн рублей. Суд для удовлетворения данных требований основания не выявил.

В пресс-службе «Уральских пельменей» от комментариев по данной ситуации отказались, пишет ТАСС. Сам Нетиевский в беседе с «РБК-Екатеринбург» отметил, что «появилась надежда на примирение», поэтому ни он сам, ни участники шоу не будут пока комментировать судебные разбирательства. В случае мирного разрешения конфликта финансовый спор между сторонами может быть завершен, отмечают «Дни.ру».

Конфликт артистов шоу и их бывшего директора начался в 2015 году. Тогда Сергей Нетиевский покинул шоу. В 2016 году он подал иск к «Творческому объединению «Уральские пельмени», главой которого был временно назначен Сергей Исаев, о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу.

Нетиевский завил, что проделал большую продюсерскую работу, превратив одноименную команду КВН в популярный проект. Благодаря запущенному в 2009 году телешоу участники «Уральских пельменей» зарабатывают на телеэфирах, гастролях и корпоративах порядка 150 млн рублей в год. Его увольнение участники коллектива связали с воровством Нетиевского. Сам он назвал обвинения черным пиаром.

Как отмечает ИА «Ура.ру», Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 года, когда команда еще играла в КВН. В мае 2017 года он подал в суд на творческий коллектив и его нового директора Евгения Орлова, обвинив последнего в выводе активов.

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