Японский телеканал объявил новость о пуске ракеты КНДР ошибкой

Японская телерадиокомпания Эн-Эйч-Кей заявила, что предупреждение о пуске ракет КНДР было опубликовано по ошибке. Его опубликовал сотрудник, который хотел выпустить другую новость.

Представитель СМИ отметил, что компания примет меры, чтобы подобное не повторилось. По его словам, шаблон этой новости был подготовлен к возможной чрезвычайной ситуации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Япония призвала все государства разорвать дипотношения с КНДР и выслать с территории своих стран гастарбайтеров из Северной Кореи, заявил глава МИД Страны восходящего солнца Таро Коно.