Курс биткоина опустился ниже $10 тыс.

Курс биткоина опустился ниже отметки в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 14:52 мск 17 декабря стоимость криптовалюты составила $9,962 тыс. долларов.

Как сообщал портал iz.ru, накануне курс биткоина впервые с декабря опустился ниже отметки в $11 тыс.

За сутки курс криптовалюты продемонстрировал снижение на четверть.

В декабре 2017 года стоимость биткоина росла, демонстрируя рекордные показатели. В середине месяца курс превысил отметку в $20 тыс.