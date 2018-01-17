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Курс биткоина опустился ниже $10 тыс.

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Курс биткоина опустился ниже отметки в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 14:52 мск 17 декабря стоимость криптовалюты составила $9,962 тыс. долларов.

Как сообщал портал iz.ru, накануне курс биткоина впервые с декабря опустился ниже отметки в $11 тыс.

За сутки курс криптовалюты продемонстрировал снижение на четверть.

В декабре 2017 года стоимость биткоина росла, демонстрируя рекордные показатели. В середине месяца курс превысил отметку в $20 тыс. 

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