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Евреи потребовали от Финляндии рассказать о преступлениях финских солдат СС

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Фото: commons.wikimedia.org
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Президенту Финляндии Саули Ниинисте поступило письмо с требованием раскрыть данные об участии финских солдат СС во Второй мировой войне. Не исключено, что они были причастны к уничтожению евреев.

Письмо главе государства поступило от правозащитной организации «Центр Симона Визенталя», занимающейся расследованием преступлений нацистов. Поводом для обращения к Ниинисте стали данные, изложенные в книге Элины Саны. Автор утверждает, что Финляндия передала Германии 3 тыс. советских военнопленных, в том числе и евреев.

Правозащитники отмечают, что в случае подтверждения данной информации виновников необходимо привлечь к ответственности, пишет интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что в Финляндии утверждают, что финские солдаты СС участвовали исключительно в боевых действиях и не причастны к уничтожению евреев.

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