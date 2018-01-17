Импортеры предупредили о скором росте цен на европейские вина

В российских виноторговых компаниях предупредили о росте розничных цен на вина из Европы. Производители в среднем повысили отпускные цены на 10–35% в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции.



Причина пересмотра — неурожай винограда в Европе в 2017 году. В ряде винодельческих регионов из-за весенних заморозков и летней жары недобор урожая достиг 50%.

Корректировки розничной цены будут наиболее заметны в так называемом нижнем сегменте — до 700 рублей за бутылку. Уже сейчас производители требуют за эти напитки на 25–35% больше, чем в прошлом году, сообщает РБК.

Как писал портал iz.ru, в 2017 году экспорт итальянского вина достиг рекордных объемов из-за роста продаж в России.



