Жители Владивостока жалуются на плату за проход к могилам на кладбище

Жители Владивостока жалуются на администрацию одного из крупнейших местных кладбищ. По некоторым данным, работники кладбища Лесное требуют денег за проход к могилам.

Рассказ об этом появился в социальной сети Instagram. Местная жительница утверждает, что посетители могут попасть на территорию только через главный вход. А чтобы попасть через другой вход, с них берут «аренду за ключ».

В администрации кладбища vostokmedia.ru подтвердили, что некоторые входы на территорию закрыты. Это делается в целях защиты от вандалов и хулиганов. Посетители действительно могут попросить ключ от ворот, но работники требуют за него залог, поскольку часто ключи не возвращают и приходится менять замок.