Прямой эфир

Жители Владивостока жалуются на плату за проход к могилам на кладбище

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Владивостока жалуются на администрацию одного из крупнейших местных кладбищ. По некоторым данным, работники кладбища Лесное требуют денег за проход к могилам.

Рассказ об этом появился в социальной сети Instagram. Местная жительница утверждает, что посетители могут попасть на территорию только через главный вход. А чтобы попасть через другой вход, с них берут «аренду за ключ».

В администрации кладбища vostokmedia.ru подтвердили, что некоторые входы на территорию закрыты. Это делается в целях защиты от вандалов и хулиганов. Посетители действительно могут попросить ключ от ворот, но работники требуют за него залог, поскольку часто ключи не возвращают и приходится менять замок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На содержание кладбищ Ростова выделят 25 млн рублей
Польские общественники начали ремонт кладбища красноармейцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017