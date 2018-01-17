Мэр Риги рассказал о последствиях реформы в русских школах Латвии

Переход школ национальных меньшинств на латышский язык обучения приведет к протестам и напряжению в обществе, считает мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, молодые представители нацменьшинств не испытывают проблемы со знанием латышского языка. «У нас есть проблемы с людьми пенсионного возраста, не все из них знают латышский язык, но молодежь знает. Это означает, что билингвальное образование в школах нацменьшинств является одной из тех редких сфер, которая в Латвии функционирует очень хорошо», — отметил рижский градоначальник в эфире телеканала LNT.

Ушаков добавил, что в такой ситуации «происходит реформа, которая не нужна, которая касается очень важных вопросов для людей и которая обязательно приведет к дальнейшему напряжению в обществе».

Мэр латвийской столицы добавил, что на улицах городов уже проходят протестные акции. «Мы увидим и переживем еще большее напряжение только благодаря тому, что с точки зрения содержания и с профессиональной точки зрения реализуется абсолютно ненужная реформа», — заключил он.