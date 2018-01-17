Прямой эфир

Мэр Риги рассказал о последствиях реформы в русских школах Латвии

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переход школ национальных меньшинств на латышский язык обучения приведет к протестам и напряжению в обществе, считает мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, молодые представители нацменьшинств не испытывают проблемы со знанием латышского языка. «У нас есть проблемы с людьми пенсионного возраста, не все из них знают латышский язык, но молодежь знает. Это означает, что билингвальное образование в школах нацменьшинств является одной из тех редких сфер, которая в Латвии функционирует очень хорошо», — отметил рижский градоначальник в эфире телеканала LNT.

Ушаков добавил, что в такой ситуации «происходит реформа, которая не нужна, которая касается очень важных вопросов для людей и которая обязательно приведет к дальнейшему напряжению в обществе».

Мэр латвийской столицы добавил, что на улицах городов уже проходят протестные акции. «Мы увидим и переживем еще большее напряжение только благодаря тому, что с точки зрения содержания и с профессиональной точки зрения реализуется абсолютно ненужная реформа», — заключил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Латвии обращение Путина возглавило рейтинг ТВ-поздравлений
В Латвии допустили введение штрафов за разговоры на русском языке в школе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017