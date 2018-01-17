Прямой эфир

Оборудование на 10 млн рублей доставили в пензенский спортдиспансер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинское оборудование на сумму более 10 млн рублей доставили в пензенский врачебно-физкультурный диспансер. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.

Оборудование, среди которого УЗИ-сканер, реограф, артромот и стадиометрическая платформа, предназначенное для диагностики и реабилитации пациентов, профессионально занимающихся спортом, доставили в пензенский спортивный диспансер, сообщает ИА «Пенза-пресс».

По словам главного врача областного врачебно-физкультурного диспансера Юлии Смирновой, одним из самых дорогостоящих и важных аппаратов стал артромот. С его помощью после спортивных травм можно будет безболезненно разработать сустав верхних и нижних конечностей.

Данный диспансер предназначен для людей, которые профессионально занимаются физической культурой и спортом. Спектр медицинский услуг в будущем планируется расширить. Например, врачи собираются проводить консультации для местного населения по ведению здорового образа жизни, а также применению методов лечебной физической культуры в процессе реабилитации при патологических состояниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онкологический диспансер построят в Якутске
Финансирование онкодиспансера в Приамурье будет сокращено

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017