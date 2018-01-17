Оборудование на 10 млн рублей доставили в пензенский спортдиспансер

Медицинское оборудование на сумму более 10 млн рублей доставили в пензенский врачебно-физкультурный диспансер. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.

Оборудование, среди которого УЗИ-сканер, реограф, артромот и стадиометрическая платформа, предназначенное для диагностики и реабилитации пациентов, профессионально занимающихся спортом, доставили в пензенский спортивный диспансер, сообщает ИА «Пенза-пресс».

По словам главного врача областного врачебно-физкультурного диспансера Юлии Смирновой, одним из самых дорогостоящих и важных аппаратов стал артромот. С его помощью после спортивных травм можно будет безболезненно разработать сустав верхних и нижних конечностей.

Данный диспансер предназначен для людей, которые профессионально занимаются физической культурой и спортом. Спектр медицинский услуг в будущем планируется расширить. Например, врачи собираются проводить консультации для местного населения по ведению здорового образа жизни, а также применению методов лечебной физической культуры в процессе реабилитации при патологических состояниях.