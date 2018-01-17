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Конвейер молодежных проектов организован в Липецкой области

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Конвейер молодежных проектов для помощи в подготовке к участию во Всероссийском конкурсе создан в Липецкой области.

Для отбора претендентов из Липецка на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов управлением по молодежной политике города был организован конвейер. Конвейер направлен на оказание помощи молодым липчанам.

Суть конвейера заключается в рассмотрении заявок потенциальных участников и предоставлении советов от экспертов. Закончить прием заявок на участие планируется 19 января. В нем могут принять участие люди в возрасте от 14 до 30 лет, сообщило Lipetskmedia.

Как рассказала начальник областного управления молодежной политики Ольга Решитько, бюджет конкурса составит почти 300 млн рублей. Победители конкурса получат гранты, размер которых составит до 300 тыс. рублей.

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