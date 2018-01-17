В Петербурге у 11-летней школьницы случился инсульт

В Петербурге в реанимацию детской больницы №1 поступила 11-летняя девочка с инсультом. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

В ночь на 16 января школьница почувствовала себя плохо, и родители вызвали скорую помощь. После прибытия в клинику врачи диагностировали у ребенка острое нарушение мозгового кровообращения.

Выяснилось, что в три часа ночи у девочки случился инсульт. Сейчас за состоянием девочки наблюдают врачи, сообщает телеканал «78».