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«Сухой порт» для обработки грузов планируют создать в Красноярске

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Власти Красноярского края намерены разработать проект «сухого порта» — терминала для обработки авиационных грузов. Местом размещения объекта станет столица региона, сообщил ТАСС врио губернатора Александр Усс.

Край расположен в зоне кроссполярных трасс, где возможна организация перелетов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. Подготовка к созданию терминала начнется в этом году. Уже начались переговоры с компаниями, которые специализируются на транспортировке грузов в Юго-Восточной Азии. Стоимость проекта пока неизвестна, передает Сибирское агентство новостей.

Ранее аэропорт Красноярска начал принимать транзитные грузовые рейсы из Гонконга и Шанхая. Конечными точками станут Франкфурт (Германия), Амстердам, Париж и Милан. Перелеты грузовых самолетов будут осуществляться шесть раз в неделю.

Новый терминал аэропорта в Красноярске открылся в конце декабря. Здание с пропускной способностью не менее 2,5 млн пассажиров в год оборудовано шестью телескопическими трапами. Предусмотрена удобная зона для парковки автомобилей.

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