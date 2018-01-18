Обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в правительстве РФ снова отложено, теперь до конца 2018 года. Главный вопрос связан с механизмом привлечения участников в рамках индивидуального пенсионного капитала: будет ли «автоподписка»? Без нее ИПК работать не будет.

Согласно новому плану-графику законопроект о концепции ИПК должен быть внесен в правительство в декабре 2018 года. В предыдущей редакции документа предполагалось, что это произойдет еще в 2017 году. Однако бурные дискуссии вокруг ключевых положений концепции не позволили ускорить принятие законопроекта.

Базой первоначальной концепции ИПК, представленной Минфином и Банком России в сентябре 2016 года, была автоподписка граждан на систему ИПК, в рамках которой пенсионные отчисления увеличатся с 1 до 6% с заработной платы в течение пяти лет. Предполагалось подключение работников к новой системе в режиме «по умолчанию», если они не отказались в письменной форме.

Однако такой порядок подключения к ИПК вызвал сопротивление социального блока правительства. По мнению чиновников, участие в системе должно быть добровольным — то есть россиянам нужно сначала подписать согласие на ИПК.

В результате правительство вернуло концепцию на доработку, а в сентябре 2017 года Банк России решил отказаться от принципа автоподписки и выбрать модель авторегистрации участников в системе ИПК. Согласно этой версии концепции работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК, начиная отчислять взносы в негосударственные пенсионные фонды.

Подписание отдельного документа — по сути, дополнительные действия со стороны работника для включения в ИПК — ограничивают массовость его применения. Чем сложнее новый порядок, тем меньше людей захотят что-то менять, а некоторые просто не будут знать о законодательных изменениях и новых возможностях. Слишком большой выбор может запутать и ухудшить качество решений или помешать принять единственное нужное.

Американский экономист Ричард Талер (нобелевский лауреат 2017 года) и профессор права Касс Санстейн впервые продемонстрировали множество способов, с помощью которых можно добиваться оптимальных с точки зрения общественного выбора решений граждан, манипулируя архитектурой этого выбора. Согласно теории Талера, населению следует помогать принимать правильные решения. Этому часто способствует выбор «по умолчанию». Вопрос — почему в Германии всего 12% граждан согласны быть донорами органов после смерти, а в Австрии — 99%? Просто в Австрии применяется политика явного отказа, то есть органы умерших людей могут быть по умолчанию использованы для трансплантации. В случае если человек отказывается быть донором, он должен подать заявление в соответствующую инстанцию. В Германии применяется политика явного согласия, то есть государство не имеет права по умолчанию использовать органы умершего человека, если на это не было получено явного разрешения.

Идеи Талера получили развитие в области пенсионного страхования в США и ряде европейских стран. Благодаря им удалось увеличить количество участников данных программ, а также повысить сберегательную активность населения. Идеи Талера показали себя и на конкретных цифрах. Например, в Англии и США после введения автоподписки доля населения, участвовавшего в системе, выросла с 50% до 90%.

Сегодня россияне не готовы нести личную ответственность за свою пенсию и не планируют свое пенсионное будущее. Львиная доля населения вообще считает, что в любом случае будет жить на государственную пенсию (порядка 78% по подсчетам НАФИ).

В принципе, с авторегистрацией концепция ИПК теряет свою эффективность и целесообразность. По сути, ИПК в таком варианте будет похож на корпоративные программы НПО, в которых формирует пенсии порядка 6 млн россиян. Как правило, это сотрудники крупных компаний с высокими доходами, и НПО — это самостоятельный сформировавшийся рынок, дублирование с ИПК принесет ему явный ущерб.

По экспертным оценкам, внедрение вместо автоподписки модели авторегистрации снизит объем поступающих средств с 20–30 млрд рублей до 1–2 млрд рублей в год. Кроме этого, механизм использования трудового договора с высокой вероятностью приведет к недовольству сотрудников: работодатели будут давить на персонал, настаивая на выборе конкретных НПФ, что вызовет негативный эффект.

Еще один важный момент для реализации позитивного сценария запуска ИПК: рынку нужна активная информационная кампания, обеспечить которую может отмена ограничений на маркетинг НПФ. Для пенсионных фондов сегодня существуют серьезные ограничения на маркетинг и создание различных программ лояльности и преференций.

В настоящий момент НПФ не имеют маркетинговых инструментов, в то время как у банков и страховых компаний есть возможности устанавливать специальные ставки по депозитам и кредитам, специальные объемы страхового продукта, которые могут предлагаться в случае, если клиент покупает тот или иной финансовый продукт.

Между тем, многие фонды являются частью финансовых групп, в которые входят также страховые компании и банки. Для привлечения клиентов в пенсионный фонд финансовая группа могла бы предлагать определенные специальные условия по другим своим финансовым продуктам.

Государство пока не определилось с конечным видением пенсионной системы России. Это доказывает сохраняющаяся рассогласованность позиций экономического и социального блоков правительства, в том числе в вопросах автоподписки в системе ИПК, переходов застрахованных лиц, сохранения накопительного элемента. Однако без понятных и четко прописанных правил игры не удастся вернуть веру граждан в отечественную пенсионную систему и стимулировать ее дальнейшее развитие. Перенос обсуждения концепции ИПК на следующий год показывает, что власти не отказываются от идеи. Однако, хотелось бы надеяться, что после возвращения к обсуждению всё же удастся сохранить автоподписку граждан на пенсионные отчисления.

Автор — управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА)

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