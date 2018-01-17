Полиция ищет организатора «капустной» свалки под Благовещенском

Правоохранительные органы занялись поиском тех, кто причастен к организации свалки капусты на окраине села Кантон-Коммуна в Благовещенском районе. Виновных ищет и местная администрация.

Как рассказали в Новотроицком сельсовете, куча капусты появилась накануне утром, когда большинство местных жителей уже были на работе. С виду капуста хорошая. Вероятно, овощи не прошли по СанПиН и от них таким образом решили избавиться. Одна из видеокамер зафиксировала машину, которая вывозила капусту. Сейчас ее ищут.

В администрации отметили, что свалки поменьше жители Кантон-Коммуны обычно убирают самостоятельно, однако «капустная» достигает гигантских размеров. Судя по всему, капуста была привезена не одной, а несколькими машинами, сообщает ресурс asn24.ru.