Прямой эфир

Полиция ищет организатора «капустной» свалки под Благовещенском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы занялись поиском тех, кто причастен к организации свалки капусты на окраине села Кантон-Коммуна в Благовещенском районе. Виновных ищет и местная администрация.

Как рассказали в Новотроицком сельсовете, куча капусты появилась накануне утром, когда большинство местных жителей уже были на работе. С виду капуста хорошая. Вероятно, овощи не прошли по СанПиН и от них таким образом решили избавиться. Одна из видеокамер зафиксировала машину, которая вывозила капусту. Сейчас ее ищут.

В администрации отметили, что свалки поменьше жители Кантон-Коммуны обычно убирают самостоятельно, однако «капустная» достигает гигантских размеров. Судя по всему, капуста была привезена не одной, а несколькими машинами, сообщает ресурс asn24.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стихийная свалка с химикатами обнаружена в Туле
МЧС сообщает о повышении концентрации сероводорода на полигоне «Кучино»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017