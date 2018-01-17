Последнюю партию современных трамваев отправили в Казань

Последнюю партию современных трамваев из семи трамвайных вагонов отправил Уральский завод транспортного машиностроения «Уралтрансмаш» в Казань.

Появление новых современных машин на транспортных линиях города в Казани ожидают инфраструктурные улучшения. Кроме того, новые составы позволят экономить электроэнергию при перевозке пассажиров, сообщает ProKazan.ru.

Полностью новый трамвайный парк запустят в Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года. Заместитель генерального директора «Уралтрансмаш» по гражданской продукции Александр Мирошник отметил, что для завода было важно выиграть этот конкурс, ведь город предъявлял высокие требования к продукции.