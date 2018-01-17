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Жители дома были эвакуированы из-за пожара в Оренбурге

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Жители многоквартирного дома были эвакуированы из-за пожара в Оренбурге, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел сегодня ночью, 19 января, в одном из домов на улице Победы. На пульт спасателей вызов поступил около 00:30. Приехав на вызов, пожарные установили, что возгорание произошло на балконе одной из квартир, сообщило РИА «Оренбуржье».

Из квартир, расположенных по соседству, спасателями были эвакуированы в общей сложности 8 человек. Подъезд подвергся сильному задымлению. Пожар был ликвидирован в 1:30.

В результате пожара пострадал один человек, о его состоянии не уточняется. Общая площадь повреждения составила 12 кв м, пострадала внутренняя отделка балкона и комнаты, также повреждены окна. В ликвидации возгорания участвовали 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

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