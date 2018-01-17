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Контракт по вопросу возврата земель Севастополю признали законным

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Арбитраж Севастополя признал законным контракт правительства города с ООО «Правозащита». Он был заключен для представления интересов города в судах, где слушаются дела о возврате в собственность Севастополя участков земли, выделенных частным лицам в украинский период с нарушением законных требований.

Таким образом, как поясняет ИА SevastopolMedia, суд отказал в удовлетворении иска к правительству Севастополя, департаменту аппарата губернатора и «Правозащите», в котором компания «Лекс Приор» требовала признать недействительным госконтракт между департаментом и фирмой.

Речь идет о 2,5 тыс. участков в лесных зонах. В общей сложности было подано около 4 тыс. исков. Губернатор Дмитрий Овсянников ранее объяснял промедление в создании ООПТ в урочище Ласпи именно необходимостью завершить хотя бы половину судебных процессов.

Прокуратура Севастополя осенью 2017 года внесла представление главе Севастополя. В надзорном ведомстве сочли незаконным решение о передаче полномочий в подаче земельных исков от имени органа исполнительной власти коммерческой организации.

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