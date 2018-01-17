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Глава крупной компании-застройщика арестован в Сочи за обман дольщиков

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Известный застройщик, чья компания работает в Краснодарском крае, арестован в Сочи. По решению суда Антон Пруидзе будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Его обвиняют в обмане соинвесторов.

Как напоминает ИА KrasnodarMedia, Пруидзе является учредителем нескольких фирм, которые известны своими недостроями. Речь идет о компаниях-застройщиках «ЮгСпецСтрой» и «Рахас-Инвест».

Сообщается, что предприниматель несколько лет назад уже был фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и подстрекательстве к преступлению. Однако обвинений по этим статьям выдвинуто не было.

В декабре 2017 года против Пруидзе было возбуждено новое дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Агентство отмечает, что, по данным Минстроя РФ, именно в Краснодарском крае больше всего обманутых дольщиков — без крыши над головой остались 6,5 тыс. человек. Это больше, чем в Москве и Московской области вместе взятых.

На прошлой неделе в комитете Госдумы по собственности рассматривался законопроект об изменении правил долевого строительства. В нем предлагается заставить бенефициаров компаний-застройщиков отвечать собственным имуществом за срыв сроков возведения домов, в которые вложены средства дольщиков.

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