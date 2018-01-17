Сильный ветер и мокрый снег придут на Ставрополье

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в западных районах Ставропольского края в четверг, 18 января, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с ожидается в западных районах Ставрополья 18 января. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов, но уже днем потеплеет до +3 и начнется снегопад, сообщает NewsTracker.

Региональное управление МЧС предупреждает автолюбителей края, что на дорогах будет скользко. Также местами могут образоваться накаты и наледь. Число дорожно-транспортных происшествий в связи с этим может увеличиться.