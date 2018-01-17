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Прокуратура Калининграда наказала паб за ненадлежащее использование флага

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Управляющий рестораном «Британника» наказан за ненадлежащее использование российского флага. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Калининградской области.

По информации ведомства, специалисты прокуратуры обнаружили, что на фасаде дома 18 по лице Карла Маркса размещены флаги Евросоюза и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, при этом символ РФ в нарушение законодательства был расположен неправильно, сообщает Калининград.Ru.

Государственный флаг России был просто обмотан вокруг древка, а также находился в сильном загрязнении. В результате в отношении управляющего рестораном и в отношении компании «Британника» были возбуждены административные дела. Генеральный директор организации получил представление. На данный момент все нарушения устранены.

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