Прокуратура Калининграда наказала паб за ненадлежащее использование флага

Управляющий рестораном «Британника» наказан за ненадлежащее использование российского флага. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Калининградской области.

По информации ведомства, специалисты прокуратуры обнаружили, что на фасаде дома 18 по лице Карла Маркса размещены флаги Евросоюза и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, при этом символ РФ в нарушение законодательства был расположен неправильно, сообщает Калининград.Ru.

Государственный флаг России был просто обмотан вокруг древка, а также находился в сильном загрязнении. В результате в отношении управляющего рестораном и в отношении компании «Британника» были возбуждены административные дела. Генеральный директор организации получил представление. На данный момент все нарушения устранены.