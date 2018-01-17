Деревни Новгородской области свяжут дорогой с административным центром

Деревни свяжут дорогой с административным центром Хвойнинского района в Новгородской области, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура Хвойнинского района направила исковое заявление в суд с требованием выполнить работы по восстановлению транспортного сообщения деревней Горка и Колмошино с районным центром. По результатам рассмотрения иска суд обязал администрацию района восстановить дорожные покрытия, таким образом вернуть транспортное сообщение с деревнями, сообщило Новгород.ру.

Прокуратурой Хвойнинского района была проведена проверка по факту того, что деревни Горка и Колмошино оказались изолированы от районного центра и всех находящихся в них объектов социального значения. В ходе проверки прокуратурой было установлено, что дорога, которая ведет в деревню Колмошино, была частично затоплена, частично отсутствовало дорожное полотно.

По решению суда дорожные работы должны будут провести администрации Хвойнинского района и Миголощского сельского поселения. Все работы по восстановлению должны завершиться к 1 июля 2019 года. На данный момент к отрезанным населенным пунктам налажена поставка лекарственных средств и продуктов питания.