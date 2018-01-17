Песков исключил запрет митингов в регионах по указанию Кремля
Кремль не давал регионов указаний по запрету оппозиционных акций, и принятие подобных решений находится в прерогативе местных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, Кремль не давал никакие ориентировки, и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, властей регионов», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос о запрете оппозиционного митинга в Свердловской области.
Песков добавил, что инициатива по запрету оппозиционных акций не исходит от Кремля.