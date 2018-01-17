Прямой эфир

Морозы до -55 градусов надвигаются на Красноярский край

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильные морозы до -45 градусов ожидаются до 19 января на Таймыре — в Диксоне и Хатанге. Местами температура будет опускаться до -55 градусов.

Понижение температуры будет сопровождаться порывистым ветром, скорость которого может достигать 23 м/с. Возможен также сильный снег. Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, в столице края самыми холодными на этой неделе станут пятница и суббота, когда столбики термометра будут показывать -31 градус.

В связи с предстоящими морозами МЧС выпустило предупреждение: в такие дни не рекомендуется пить спиртные напитки, поскольку алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Рекомендовано носить свободную одежду, так как это способствует нормальной циркуляции крови.

Сегодня в Москве объявлен «желтый» уровень опасности. Это связано с усилением ветра. При порывах его скорость будет достигать 17 м/с. Действие этого уровня опасности распространяется на Тверскую, Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали метель и ветер на Крещение в Москве
Шквалистый ветер в Барнауле повредил светофоры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017