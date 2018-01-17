Морозы до -55 градусов надвигаются на Красноярский край

Сильные морозы до -45 градусов ожидаются до 19 января на Таймыре — в Диксоне и Хатанге. Местами температура будет опускаться до -55 градусов.

Понижение температуры будет сопровождаться порывистым ветром, скорость которого может достигать 23 м/с. Возможен также сильный снег. Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, в столице края самыми холодными на этой неделе станут пятница и суббота, когда столбики термометра будут показывать -31 градус.

В связи с предстоящими морозами МЧС выпустило предупреждение: в такие дни не рекомендуется пить спиртные напитки, поскольку алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Рекомендовано носить свободную одежду, так как это способствует нормальной циркуляции крови.

Сегодня в Москве объявлен «желтый» уровень опасности. Это связано с усилением ветра. При порывах его скорость будет достигать 17 м/с. Действие этого уровня опасности распространяется на Тверскую, Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую области.