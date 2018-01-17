В Кремле рассказали о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства абсолютно здоров и «может дать фору многим».

«Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли по аналогии с докладом о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа подобный формат отчета о состоянии здоровья Путина.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о том, что такие форматы готовятся.

«В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — уточнил Песков.

Ранее врач президентской администрации Ронни Джексон на пресс-конференции в Белом доме сообщил о состоянии здоровья американского лидера. По его словам, Трамп чувствует себя превосходно и полностью годен к исполнению своих обязанностей.

Обследование Трампа в качестве главы государства состоялось в госпитале Walter Reed в пятницу, 12 января. Это стандартная практика со времен 37-го президента США Ричарда Никсона (1913–1994).