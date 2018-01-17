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Законопроект о легализации частных военных компаний внесут в Госдуму

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Законопроект о легализации работы частных военных компаний (ЧВК) в России внесут на рассмотрение Государственной думы в течение месяца. Об этом в среду сообщил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

По словам Емельянова, к этому стимулирует выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он добавил, что актуальность частных военных компаний показала ситуация в Сирии — для применения в похожих локальных конфликтах они прекрасно подходят.

«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — цитирует Емельянова RT.

Деятельность ЧВК должны регулировать и лицензировать, по мнению депутата, профильные ведомства. В законопроект планируется включить само понятие частных военных компаний, виды предоставляемых ЧВК услуг и их задачи. Проект предполагает и соцгарантии для россиян, являющихся сотрудниками подобных компаний.

Стоит отметить, что будет введен ряд ограничений для частных военных компаний. Так, проект закона запрещает нарушать суверенитет государств, свергать законную власть, вести подрывную деятельность, а также заниматься разработкой или хранением оружия массового поражения.

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