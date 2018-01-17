«За кулисами» Голливуда

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В Москве открылась выставка известного фотографа Киркланда Дугласа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Выставка известного голливудского фотографа Киркланда Дугласа «За кулисами» открылась в Москве в среду, 17 января. Среди звезд, которых он снимал, — Мэрилин Монро, Коко Шанель, Одри Хепберн и множество современных актеров. На фото: портрет Анджелины Джоли
Фото: агентство городской новостей «Москва»/Антон Кардашов
Это первая выставка известного фотографа в России
Фото: агентство городской новостей «Москва»/Антон Кардашов
Экспозиция охватывает всю 60-летнюю карьеру Дугласа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Цикл фотографий о жизни и работе Коко Шанель — отдельный большой проект внутри выставки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Серию фотографий легендарной Шанель по заданию одного из изданий фотограф сделал уже когда ей было 79 лет — для этого он несколько дней повсюду ходил за модельером
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На фотографиях Киркланда можно увидеть всю историю Голливуда с 1960 по 2010-е годы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Закулисье и всё, что оставалось за кадром у известных режиссеров, — излюбленная тема Дугласа Киркланда, которая и привела его к славе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Фотопортрет Одри Хепберн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Портрет актера Джека Николсона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дуглас Киркланд побывал на съемках большинства культовых голливудских фильмов. На фото: кадр из фильма «Титаник»
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