Конкурс на подключение троллейбусов к Wi-Fi отменен в Петербурге

Компания «Горэлектротранс» отменила конкурс на подключение троллейбусов и трамваев к Wi-Fi в Петербурге. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Пока неизвестно, что стало причиной отмены заказчиком конкурса на подключение 400 троллейбусов и трамваев Санкт-Петербурга к беспроводному интернету. Wi-Fi должен был появиться в транспорте к маю 2018 года, а на реализацию проекта было выделено 36 млн рублей, сообщает ИА FlashNord.

Конкурс на оказание данной услуги был размещен компанией «Горэлектротранс» в декабре 2017 года. Ранее сообщалось, что также весной 2018 года бесплатный Wi-Fi появится в 700 петербургских автобусах и 1200 маршрутках «Третьего парка».