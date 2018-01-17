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Средневековый тир откроют в столичном парке «Сокольники»

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Средневековый тир откроют в парке «Сокольники» в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Бесплатный аттракцион откроют в западной части парка недалеко от Золотого пруда. Там установят две катапульты, созданные по образцам осадных орудий XV века. Все желающие смогут пострелять по импровизированным крепостным стенам, высота которых составляет больше 2 м. Вес каждой катапульты составляет около 200 кг. Как отметил художественный руководитель парка Андрей Копосов, их мощность, в отличие от исторических прототипов, уменьшена в целях безопасности: стрелять они могут на расстояние до 50 м. В снежную погоду можно будет стрелять снежками, а при отсутствии снега — специальными мешочками из мягкой ткани, наполненными камешками.

Планируется, что средневековый тир будет работать по субботам до конца января, однако если гостям парка понравится развлечение, то работу аттракциона продлят, сообщает сетевое издание m24.ru.

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