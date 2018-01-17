Смог распространился на территории Свердловской области, создавая опасность для граждан, сообщила пресс-служба гидрометеорологического центра Урала.

Жителей Свердловской области предупредили о первой степени опасности, связанной с метеорологическими условиями из-за распространения смога, сообщило Ура.ру.

Опасные условия распространения тумана для граждан сохранятся до вечера 19 января. Пока на территории области не было обнаружено ни посторонних запахов в воздухе, ни случаев задымленности атмосферы.

На сегодняшний день, 17 января, скорость ветра в Екатеринбурге достигает 1 м/с. К выходным ветер усилится до 3 м/с.