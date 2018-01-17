Прямой эфир

Светофоры со светящимися опорами появились на 25 переходах в Москве

0
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инновационная подсветка появилась на 25 регулируемых пешеходных переходах столицы. Об этом сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

Таким образом, вместе с желтым, зеленым и красным сигналами светофора загорается аналогичным цветом и его опора. Обновленные светофоры находятся на 25 регулируемых пешеходных переходах на проспектах Ленинском и Вернадского, на Варшавском шоссе, Чертановской улице и других городских магистралях, сообщает телеканал «360».

Новые светофоры, по мнению главы ЦОДД Вадима Юрьева, обратят дополнительное внимание водителей на переход, что позволит снизить число ДТП с участием пешеходов, особенно в темное время суток. К концу марта текущего года дополнительной подсветкой оборудуют светофоры еще на 44 переходах. В настоящее время разрабатывается список новых адресов.

Эксперимент по подсветке светофоров был запущен в столице на пяти переходах еще в 2016 году. Там же были установлены и дорожные знаки с внутренней желтой подсветкой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году по 60 адресам в Москве‍ установят новые светофоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Светофор со смайлами презентовали в Новосибирске
ЦОДД продолжит сужать полосы на дорогах Москвы в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017