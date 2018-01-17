Светофоры со светящимися опорами появились на 25 переходах в Москве

Инновационная подсветка появилась на 25 регулируемых пешеходных переходах столицы. Об этом сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

Таким образом, вместе с желтым, зеленым и красным сигналами светофора загорается аналогичным цветом и его опора. Обновленные светофоры находятся на 25 регулируемых пешеходных переходах на проспектах Ленинском и Вернадского, на Варшавском шоссе, Чертановской улице и других городских магистралях, сообщает телеканал «360».

Новые светофоры, по мнению главы ЦОДД Вадима Юрьева, обратят дополнительное внимание водителей на переход, что позволит снизить число ДТП с участием пешеходов, особенно в темное время суток. К концу марта текущего года дополнительной подсветкой оборудуют светофоры еще на 44 переходах. В настоящее время разрабатывается список новых адресов.

Эксперимент по подсветке светофоров был запущен в столице на пяти переходах еще в 2016 году. Там же были установлены и дорожные знаки с внутренней желтой подсветкой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году по 60 адресам в Москве‍ установят новые светофоры.