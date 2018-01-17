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Пропустить купание на Крещение порекомендовали жителям Ростова

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Пропустить в этом году купание на Крещение рекомендовано жителям Ростова, сообщила исполняющая обязанности начальника Гидрометеорологического центра по области Елена Назарова.

В праздник Крещения, который состоится 19 января, жителям города рекомендуют не купаться в проруби и остаться дома в связи с погодными условиями. На эту дату прогнозируются сложные погодные условия: образование гололеда, смешанные осадки и сильные порывы ветра. Температура воздуха может достигать -3 градуса, сообщила RostovGazeta.

Пару дней назад в область пришло похолодание, теперь наступила очередь южного циклона. В четверг, 18 января, температура воздуха днем ожидается от +3 до +5, ночью от -2 до -7 градусов. Такая же погода сохранится до субботы, но скорость ветра снизится.

Сложные погодные условия на Крещение отмечались и в другие года в области. В 2011 году праздник зафиксирован как самый холодный за пять лет, температура воздуха тогда достигала днем -11, ночью -23 градуса, но без осадков. В 2013 году был самый теплый праздник, температура воздуха достигала от 0 до +4 градусов, с осадками в виде дождя.

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