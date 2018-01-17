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Жириновский предложил США «слезть с Олимпа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский считает, что США не удалось осуществить свои глобальные цели во внешней политике.

По словам политика, им «пора слезать с Олимпа и становиться региональной державой».

Жириновский утверждает, что глобальные цели Америки не получились. «Им надо слезать с этого Олимпа, превращаться в региональную державу и туда уходить, к себе», — добавил лидер ЛДПР, выступая перед сотрудниками СМИ.

По его словам, это проявляется и в отношениях с Китаем. Жириновский отметил, что «США хотели нас поссорить, а мы, наоборот, дружим». Кроме того, он отметил бесплодность усилий Америки на Корейском полуострове и обратил внимание на напряженные отношения с Европой. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал сумму зарубежных активов бизнесмена Павла Грудинина, являющегося кандидатом в президенты России от партии КПРФ.

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