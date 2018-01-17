Восстановлено движение поездов на БАМе после схода 12 вагонов

ОАО «РЖД» восстановило движение на участке Тас-Юрях–Юктали в Амурской области. Оно было прервано после схода 12 вагонов с углем. В результате ЧП никто не пострадал, движение поездов из-за случившегося не прерывалось.

Сразу после аварии, которая произошла примерно в 8 км от станции Юктали, в этот район были направлены восстановительные поезда. Как сообщает ИА EAOMedia, специалисты продолжают выяснять причину происшествия. Спасатели, работавшие на месте схода вагонов, уже заявили, что угрозы экологии нет.

В конце 2017 года в Забайкальском крае на перегоне Бада–Жипхеген сошли с рельсов вагоны товарного поезда. Авария повлияла на движение поездов. Так, поезд № 19 «Пекин–Москва» был приостановлен на станции Хилок.