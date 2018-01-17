Обвиненный в похищении 10-летней девочки в ЕАО просит его оправдать

25 января в Амурском областном суде состоится рассмотрение апелляции от жителя Хабаровска, которого приговорили к 19 годам тюрьмы за похищение 10-летней Кати Бачуриной из ЕАО. Он заявляет о своей невиновности и просит его оправдать.

Как рассказал ИА EAOMedia отчим девочки Владимир Погарский, мама ребенка опасается, что похитителя могут выпустить на свободу. Родители девочки намерены добиться, чтобы им разрешили участвовать в рассмотрении этой апелляции по видеосвязи.

Как установило следствие, обвиняемый 21 января 2016 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, ехал в автомобиле по федеральной дороге «Амур». Проезжая через село Волочаевка в ЕАО, он увидел идущую по обочине девочку. Преступник затащил ребенка в салон машины и увез в неизвестном направлении.

Девочку искали трое суток добровольцы и полиция на территории ЕАО, Амурской области и Хабаровского края. Найти ее помогла информация о том, что мужчину без документов с ребенком видели в одной из гостиниц Райчихинска. Девочка была освобождена в результате силовой операции.