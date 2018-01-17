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Конкурс скульптур изо льда проходит на территории храма в Хабаровске

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Конкурс ледовых скульптур «Рождественские узоры Амура» проходит на территории храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске. Его организаторы — приход храма и краевая общественная организация «Творческий союз художников России».

Как рассказали ИА AmurMedia в Хабаровской епархии, этот конкурс стал следствием ее сотрудничества с главой Творческого союза художников Ильей Керницким. Вот уже несколько лет члены союза участвуют в выставках, которые проходят в стенах Хабаровской духовной семинарии. Нынешний конкурс ледовых скульптур — первый на Дальнем Востоке, имеющий православную направленность.

В соревновании, которое завершится 19 января, принимают участие 10 команд. Они представят как абстрактные, так и реалистичные ледяные композиции. Все они будут объединены общим смыслом — показать красоту Божьего мира, отмечает агентство.

Как сообщал на днях портал iz.ru, хабаровские мастера заняли первое место на 23-м фестивале ледовой и снежной скульптуры в китайском Харбине. Они изваяли из снега фигуристую девушку в бикини, которая делает селфи, застыв в позе лотоса на пляжном коврике.

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