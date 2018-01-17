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Крупнейшая в мире подводная пещера обнаружена в Мексике

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Фото: Global Look Press/Helmut Corneli
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Группа исследователей обнаружила на юге Мексики в штате Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру. Ее протяженность составляет 347 км.

Как сообщается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya, 10 января исследователи связали две крупные затопленные пещерные системы — Сак-Актун и Дос Охос. Они расположены в окрестностях города Тулум на полуострове Юкатан.

Директор проекта Gran Acuífero Maya Гильермо де Анда заявил, что эта пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире. В ней находится информация о первых поселенцах Америки, исчезнувшей фауне и культуре майя.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Мексике было обнаружено месторождение нефти и газа объемом порядка 1,5 млрд баррелей. 

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