Крупнейшая в мире подводная пещера обнаружена в Мексике

Группа исследователей обнаружила на юге Мексики в штате Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру. Ее протяженность составляет 347 км.

Как сообщается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya, 10 января исследователи связали две крупные затопленные пещерные системы — Сак-Актун и Дос Охос. Они расположены в окрестностях города Тулум на полуострове Юкатан.

Директор проекта Gran Acuífero Maya Гильермо де Анда заявил, что эта пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире. В ней находится информация о первых поселенцах Америки, исчезнувшей фауне и культуре майя.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Мексике было обнаружено месторождение нефти и газа объемом порядка 1,5 млрд баррелей.