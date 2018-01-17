Крупнейшая в мире подводная пещера обнаружена в Мексике
Группа исследователей обнаружила на юге Мексики в штате Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру. Ее протяженность составляет 347 км.
.@ProyectoGAM descubre cueva de 347 kilómetros en #Tulum, #QRoo, la cueva inundada más grande del mundo. #Entérate https://t.co/iZV3v5q7aS— La Jornada Maya (@LaJornadaMaya) 16 января 2018 г.
Как сообщается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya, 10 января исследователи связали две крупные затопленные пещерные системы — Сак-Актун и Дос Охос. Они расположены в окрестностях города Тулум на полуострове Юкатан.
Директор проекта Gran Acuífero Maya Гильермо де Анда заявил, что эта пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире. В ней находится информация о первых поселенцах Америки, исчезнувшей фауне и культуре майя.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в Мексике было обнаружено месторождение нефти и газа объемом порядка 1,5 млрд баррелей.