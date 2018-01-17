Курс биткоина обвалился на 25% за последние сутки

Курс биткоина за последние 24 часа опустился более чем на 25%, упав до отметки в $10,5 тыс. впервые с 1 декабря прошлого года.

По данным портала Coinmarketcap, по состоянию на 8:30 мск криптовалюта торгуется на уровне в $10,9 тыс.

Как ранее сообщал портал iz.ru, во вторник вечером криптовалюта обвалилась на 17,49%. Эксперты связывают этот факт с негативными новостями о регулировании рынка. В частности, речь идет о возможном запрете правительством Южной Кореи торговли криптовалютами на специальных биржах.