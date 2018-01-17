Австралия пожаловалась на Канаду в ВТО из-за ограничений в продаже вина

Австралия направила в Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу против Канады в связи с применяемыми в стране правилами для продажи австралийского вина. Об этом сообщает телеканал SBS.

Австралийские власти считают, что Канада несправедливо ограничивает продажу импортных вин в продуктовых магазинах. В частности, алкоголь размещается в специальном отделе с собственной кассой — так называемом магазине в магазине. Инициаторы жалобы утверждают, что ограничения, а также пошлины и налоги на вино, применяемые на федеральном и провинциальном уровнях, «могут проявлять дискриминацию, прямо или косвенно, по отношению к импортному вину».

Министр торговли Австралии Стив Чобо заявил, что австралийская доля на рынке Каналы сводится на нет. Он добавил, что это «может стоит рабочих мест в Австралии».