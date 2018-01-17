В Москве подготовили 59 мест для крещенских купаний

Власти Москвы подготовили 59 мест для крещенских купаний в 2018 году.

Купели будут работать в разных районах российской столицы с 18:00 мск 18 января до 12:00 мск 19 января.

О подготовке московских водоемов сообщил мэр Сергей Собянин на офицальной странице в Twitter.

Подготовили 59 мест для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Там будут раздевалки, освещение, парковки, место, чтобы согреться и выпить чай. Посмотрите список купелей: https://t.co/XuHzF1twQD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 16, 2018

Заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что число желающих окунуться может превысить 120 тыс. человек.

В этом году из-за погодных условий толщина льда меньше чем в прошлом, поэтому места возле купелей будут оснащены специальными настилами, сообщается на сайте правительства Москвы.

Перед купанием врачи рекомендуют сделать разминку, а также советуют не находится в проруби больше одной минуты.

Кроме того, медики напоминают, что не стоит совершать обряд при наличии серьезных заболеваний, особенно — сердечно-сосудистой системы.

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает Крещение Господне (Богоявление). Праздничные богослужения и другие мероприятия пройдут более чем в 400 московских храмах.