В Москве подготовили 59 мест для крещенских купаний
Власти Москвы подготовили 59 мест для крещенских купаний в 2018 году.
Купели будут работать в разных районах российской столицы с 18:00 мск 18 января до 12:00 мск 19 января.
О подготовке московских водоемов сообщил мэр Сергей Собянин на офицальной странице в Twitter.
Заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что число желающих окунуться может превысить 120 тыс. человек.
В этом году из-за погодных условий толщина льда меньше чем в прошлом, поэтому места возле купелей будут оснащены специальными настилами, сообщается на сайте правительства Москвы.
Перед купанием врачи рекомендуют сделать разминку, а также советуют не находится в проруби больше одной минуты.
Кроме того, медики напоминают, что не стоит совершать обряд при наличии серьезных заболеваний, особенно — сердечно-сосудистой системы.
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает Крещение Господне (Богоявление). Праздничные богослужения и другие мероприятия пройдут более чем в 400 московских храмах.