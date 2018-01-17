Золото на сумму более 37 млн рублей изъяли у жителя Магаданской области

Свыше 17 кг золота стоимостью более 37 млн рублей изъяли у жителя Магаданской области. По факту незаконного хранения драгоценных металлов в крупном размере возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, подозреваемым по делу проходит местный житель. Мужчина хранил золото на территории Сусуманского городского округа.

«Драгоценный металл изъят, противоправная деятельность подозреваемого пресечена», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у двух жителей Колымы было изъято 16 кг золота на сумму, превышающую 38 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.