Путин поручил провести итальянские мероприятия в РФ на высшем уровне

Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец провести на высоком уровне итальянские культурные мероприятия в России.

По словам главы государства, они должны стать ответом фестивалю «Русские сезоны», открытие которого состоялось в Риме 14 января.

«Осенью в Санкт-Петербурге ответное мероприятие будет, не такое масштабное, но тем не менее. Надо подготовиться и помочь итальянским партнерам», — заявил российский лидер на совещании с членами правительства.

Голодец, в свою очередь, подчеркнула, что Италия заинтересована в культурном сотрудничестве с РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам вице-премьера, фестиваль «Русские сезоны» пользуется большой полярностью и имеет хорошие отзывы как со стороны публики, так и со стороны СМИ.

В рамках фестиваля в Италии пройдет более 250 мероприятий, которые охватят 40 городов. Это выступления российских коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев РФ, а также различные программы на ярмарках и концертных площадках.