McDonald’s за семь лет перейдет на упаковку из переработанных материалов

Рестораны быстрого питания McDonald’s в течение семи лет перейдут на использование упаковки из переработанных или специально сертифицированных материалов. Данные меры будут приняты в связи с возросшими требованиями к охране окружающей среды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента McDonald’s Франческу Дебиасе.

«Будучи крупнейшей в мире ресторанной компанией, мы несем на себе ответственность за использование нашего масштаба для преобразований к лучшему, которые окажут целенаправленное воздействие во всем мире. Наши потребители назвали упаковочные отходы главной проблемой в области охраны окружающей среды, которой, по их мнению, нам следует заняться», — приводит агентство слова Дебиасе.

Она добавила, что задача компании заключается в удовлетворении пожеланий клиентов использовать меньше упаковки и придать ей форму, которая бы облегчала переработку после применения. Ожидается, что изменения коснутся 100% всех закусочных McDonald’s в мире.

Ранее портал iz.ru сообщал, что McDonald's будет готовить веганские бургеры. Они будут доступны для жителей Финляндии и Швеции.