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Сироткин стал основным пилотом команды «Уильямс» в «Формуле-1»

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Россиянин Сергей Сироткин подписал контракт боевого пилота с английской командой «Уильямс», которую он будет представлять на гонках класса «Формула-1».

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Напарником Сироткина в «Уильямсе» будет канадец Лэнс Стролл.

22-летний спортсмен стал третьим представителем России в «королевских гонках» после Виталия Петрова и Даниила Квята.

Ранее Сироткин был резервным пилотом «Рено».

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