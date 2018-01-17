Сироткин стал основным пилотом команды «Уильямс» в «Формуле-1»

Россиянин Сергей Сироткин подписал контракт боевого пилота с английской командой «Уильямс», которую он будет представлять на гонках класса «Формула-1».

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Публикация от Sergey Sirotkin (@sergeysirotkin_official) Янв 16, 2018 at 3:16 PST

Напарником Сироткина в «Уильямсе» будет канадец Лэнс Стролл.

22-летний спортсмен стал третьим представителем России в «королевских гонках» после Виталия Петрова и Даниила Квята.

Ранее Сироткин был резервным пилотом «Рено».