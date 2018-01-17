Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша

Палата депутатов парламента Чехии отказала в доверии правительству премьера Андрея Бабиша, передает «Газета.ру» со ссылкой на чешское издание lidovky.cz.

В ближайшее время чешское правительство намерено подать в отставку. Президент Чехии Милош Земан назначил долларового миллиардера Андрея Бабиша премьер-министром страны в декабре 2017 года. Он является лидером выигравшего октябрьские парламентские выборы движения ANO.

По итогам первого тура президентских выборов в Чехии на прошлой неделе Милош Земан набрал 38,56% голосов избирателей. Его соперник Иржи Драгош получил поддержку у 26,60% избирателей. Второй тур выборов запланирован на 26–27 января.