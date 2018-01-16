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Дочь экс-теннисиста Кафельникова рассказала о проблемах в общении с отцом

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся рассказала о сложностях в общении со своим отцом. По ее словам, у нее возникли разногласия с ним из-за отношений с рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh. В откровенном интервью журналу Tatler модель призналась, что после расставания с молодым человеком девушка страдала от наркотической зависимости и депрессии.

«Мы стали переписываться (с Фараоном. — Ред.). Папины друзья отрицательно отнеслись к нашему роману. Говорили: «Он ужасный. Матерится, поет про наркотики». Как можно судить о человеке, не зная его? Он никогда со мной не матерился, и я никогда не видела его употребляющим. А я сама употребляла, но Глеб об этом не знал», — рассказала Кафельникова.

Узнав об образе жизни девушки, ее отец поставил ей ультиматум: он или ее бойфренд. Тогда модель приняла решение переехать к молодому человеку.

«Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя. Три недели я жила в эйфории, наркотики мне были не нужны», — поделилась Кафельникова.

Алеся Кафельникова — модель, ей 19 лет. Она родилась в октябре 1998 года в Москве. Сначала она обучалась в столичной школе № 1234, после чего родители отправили ее учиться в Англию. Первые шаги в модельной карьере девушка сделала в подростковом возрасте.

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