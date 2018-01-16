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Житель США перестрелял приехавших по вызову четырех полицейских

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Neal Waters
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Житель небольшого городка Йорк в Южной Каролине ранил выстрелами из пистолета четырех полицейских, приехавших к его дому по вызову. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Полицейский наряд после сообщения по телефону о домашнем насилии  — якобы мужчина избивал дома женщину — выехал к месту происшествия. Мужчину они дома не застали.

Однако позже он сам напал на них, выйдя из укрытия и внезапно открыв стрельбу из пистолета. Первым же выстрелом стрелок ранил офицера.

К месту перестрелки было вызвано подкрепление. Операция по задержанию стрелявшего затянулась на шесть часов. В ходе противостояния преступник успел ранить еще троих стражей правопорядка. 

Ответным огнем нападавшего также ранили. Им оказался 47-летний Кристиан Томас Маккол, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа округа Йорк Трента Фэриса.

Телеканал не уточняет дальнейшую судьбу стрелявшего и состояние женщины, подвергшейся избиениям.

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