Житель США перестрелял приехавших по вызову четырех полицейских

Житель небольшого городка Йорк в Южной Каролине ранил выстрелами из пистолета четырех полицейских, приехавших к его дому по вызову. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Полицейский наряд после сообщения по телефону о домашнем насилии — якобы мужчина избивал дома женщину — выехал к месту происшествия. Мужчину они дома не застали.

Однако позже он сам напал на них, выйдя из укрытия и внезапно открыв стрельбу из пистолета. Первым же выстрелом стрелок ранил офицера.

К месту перестрелки было вызвано подкрепление. Операция по задержанию стрелявшего затянулась на шесть часов. В ходе противостояния преступник успел ранить еще троих стражей правопорядка.

Ответным огнем нападавшего также ранили. Им оказался 47-летний Кристиан Томас Маккол, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа округа Йорк Трента Фэриса.

Телеканал не уточняет дальнейшую судьбу стрелявшего и состояние женщины, подвергшейся избиениям.